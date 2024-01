Dom dobry. Wojtek Smarzowski rozpoczął zdjęcia do nowego filmu

Źródło: materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić ruszyły pracę nad dziewiątym pełnometrażowym filmem w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Produkcja zatytułowana Dom dobry ma opowiadać historię przemocy w polskiej rodzinie czyli tym co dzieje się za zamkniętymi drzwiami i znieczulicy jaka panuje w otoczeniu. O ludziach którzy udają, że nie słyszą i nie widzą co dzieje się za ścianą u sąsiadów czy znajomych. Jak piszą producenci "będzie to obraz normalnej, jakby mogło się wydawać, polskiej rodziny". Twierdzą oni również, że będzie to mocny i jednocześnie niezwykle ważny społecznie film.

W 2022 roku scenariusz autorstwa Smarzowskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i otrzymał odpowiednią dotację. Od tamtego czasu o projekcie było cicho. Okazuje się, że reżyser wciąż nad nim pracował i skończył dopiero pod koniec zeszłego roku. W połowie stycznia 2024 ekipa weszła na plan i ruszyły zdjęcia. Nie wiemy jeszcze kto znajduje się w głównej obsadzie.

Produkcją Dobrego domu zajmuje się firma Lucky Bob, ta sama która wyprodukowała ostatni film Romana Polańskiego The Palace. Wojciech Smarzowski pełni w niej funkcję opiekuna artystycznego.

Premiera filmu jest przewidywana na jesień 2024 roku.