Don Cheadle o powrocie Roberta Downeya Jr. do MCU. Padły dwa słowa - zgadniecie, jakie?

Źródło: Instagram/Robert Downey Jr.

Reklama

Don Cheadle w MCU wciela się w Jamesa "Rhodeya" Rhodesa, najlepszego przyjaciela Tony'ego Starka. W związku z tym przez wiele lat blisko współpracował z aktorem, który wcielał się w Iron Mana. Mimo to, nie miał pojęcia o wielkim powrocie Roberta Downeya Jr. w roli Doktora Dooma. Potwierdził, że gwiazdor nie pisnął mu o tym ani słówkiem, więc ogłoszenie na Comic-Conie zaskoczyło Cheadle'a równie mocno, co fanów.

Pomyślałem sobie: "Co, k***a?" - powiedział Cheadle w rozmowie z portalem Collider, po czym dodał, że nie może powiedzieć nic więcej, ponieważ wszystko jest aktualnie zbyt zmienne.

Następnie Cheadle został spytany, czy dołączy do Roberta Downeya Jr. w Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars, ale aktor nie żartował, gdy powiedział, że nie może na razie powiedzieć nic więcej.

Nie jestem pewien, o czym mówisz. Słyszałem o braciach Russo. Ta dwójka? Wiesz, że nie mogę mówić o takich rzeczach.

Marvel planuje, by Avengers: Doomsday trafiło do kin 2026 roku, a Avengers: Secret Wars rok później. Obie produkcje wyreżyserują bracia Russo, którzy wcześniej dali nam takie hity z MCU jak Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Avengers: Wojna bez granic and Avengers: Koniec gry. Na razie nic nie wiadomo o fabule nic poza tym, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma, który niejako przejmie rolę Kanga Zdobywcy - początkowo to on miał być nowym największym zagrożeniem dla superbohaterskiego uniwersum.

Zobacz także:

Marvel - najpotężniejsze postacie multiwersum. Nowy, zaktualizowany ranking