Marvel

Robert Downey Jr. to obecnie bezsprzeczna ikona kina superbohaterskiego, a jego rola Tony'ego Starka odmieniła oblicze tego gatunku na wielkim ekranie i dała życie Kinowemu Uniwersum Marvela. Teraz aktor wcieli się w inną postać, Victora von Dooma, co spotkało się z różnymi opiniami wśród fanów. Niemniej warto wrócić do korzeni i przypomnieć sobie, jak panorama kina superbohaterskiego wyglądała przed Iron Manem. Poza Batmanami i Bladem niewiele było filmów, które trzymały wysoki poziom. Do nich można też zaliczyć Spider-Mana z Tobeyem Maguirem i w reżyserii Sama Raimiego. Okazuje się, że Robert Downey Jr. też ma wiele ciepłych słów do powiedzenia na temat tej serii.

Robert Downey Jr. zdradza, kto go zachęcił do roli Iron Mana

W chwili przyjmowania roli Tony'ego Starka, aktor był po serii kontrowersji i uzależnieniu. Niewiele osób na niego stawiało i nie każdy był przekonany, czy to on powinien wystąpić w tej roli. Okazuje się, że do spróbowania przekonał go Sam Raimi oraz Tobey Maguire. Był on blisko Tobey'ego Maguire'a, gdy ten święcił sukcesy jako Pajączek. Co po latach ma do powiedzenia?

W czasie rzeczywistym widziałem, jak trudne były filmy komiksowe, jak wynagradzające mogły być i jak popularne zaczęły się stawać. Byłem już na tyle długo czysty, że czułem głód, a nawet obsesję, co do powrotu do najlepszej wersji siebie. Wściekle trenowałem sześć razy w tygodniu jeszcze zanim dostałem tę rolę. Mój terapeuta powiedział mi: "Zacznij się zachowywać tak, jakby miało się stać coś wielkiego i bądź na to gotów.

