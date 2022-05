Don't Worry Darling - intrygujący zwiastun. Fanki zarzucają Olivii Wilde... seksualizację Harry'ego Stylesa

materiały prasowe

Don't Worry, Darling to drugi projekt reżyserski znanej aktorki Olivii Wilde. Akcja thrillera rozgrywa się w latach 50. XX wieku. Bohaterką jest gospodyni domowa, która pewnego dnia odkrywa, że jej pozornie idealne życie i małżeństwo skrywają mroczną tajemnicę. W głównej roli wystąpi Florence Pugh, a partnerować jej będzie Harry Styles.

Zwiastun zapowiada intrygujący spektakl, ale nie tylko wideo było szeroko komentowane w sieci. Na Twitterze powstała akcja #oliviawildeisoverparty, a jednym z powodów ma być seksualizacja Harry'ego Stylesa. Być może fanki aktora zapomniały, że ten nie ma już dziesięciu lat i nie mógł zostać do niczego zmuszony przez reżyserkę, ale najwyraźniej granie scen miłosnych było wystarczającym argumentem do tego, żeby rozpocząć całą akcję. Jest to absurdalne i pewnie byłoby warte zignorowania, ale wydźwięk hashtaga na social mediach jest naprawdę duży i wiele godzin trendował na Twitterze. Zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

W obsadzie projektu znajdują się oprócz wspomnianej Pugh również Chris Pine, Harry Styles, Kiki Layne, Gemma Chan, Nick Kroll, Douglas Smith, Kate Berlant, Sydney Chandler, Asif Ali, Timothy Simons, Ari’el Stachel oraz sama Wilde w roli drugoplanowej. Projekt powstał dla New Line Cinema. Scenariusz napisali Carey Van Dyke i Shane Van Dyke.

Premiera filmu 23 września 2022 roku w USA.