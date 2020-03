Doom Eternal: Krew, demony i ciężki metal. Zobacz zwiastun premierowy gry

Doom Eternal to bez wątpienia jedna z najważniejszych premier tej wiosny. Deweloperzy z id Software mają dostarczyć na rynek kolejną brutalną, wymagającą strzelankę i dotychczasowe materiały wskazują na to, że im się to uda. I chociaż do debiutu gry zostało jeszcze kilka dni, to już teraz w sieci pojawił się jej premierowy zwiastun.

Materiał przedstawia prawdziwą esencję Doom Eternal. Widzimy tutaj głównego bohatera, który przy pomocy przeróżnych broni eksterminuje hordy demonów, w tle zaś możemy usłyszeć charakterystyczną, ciężką muzykę gitarową Micka Gordona. Jedno jest pewne – fani serii raczej nie będą mieli powodów do narzekania na nudę…

Doom Eternal zadebiutuje już 20 marca na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W tym roku planowana jest też wersja na Nintendo Switch, jednak dokładna data premiery tej wersji nie została jeszcze ujawniona.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat nadchodzącej produkcji, to odsyłamy Was do naszego tekstu z wrażeniami po spędzeniu z tym tytułem około 3 godzin na przedpremierowym pokazie.