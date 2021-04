Downton Abbey - kolejny film na podstawie serialu już w tym roku. Jest oficjalna data

materiały prasowe

Focus Features ogłosiło, że sequel filmu Downton Abbey, opartego na kultowym serialu, trafi do kin 22 grudnia 2021 roku. Za kamerą stanie Simon Curtis, natomiast scenariusz napisze Julian Fellowes, czyli twórca serialu.

W filmie w swoje uwielbiane przez fanów role ponownie wcielą się Maggie Smith, Michele Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael i Elizabeth McGovern. Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Poprzednia, kinowa produkcja opowiadała o wizycie króla i królowej Anglii u rodziny Crawleyów, co zakończyło się balem dopasowanym do rodziny królewskiej.

Źródło: materiały prasowe

Oprócz oryginalnej obsady, która powróci w filmie ogłoszono czworo nowych aktorów, których zobaczymy w produkcji. To nominowany do nagrody Emmy Hugh Dancy, Laura Haddock, zdobywczyni nagrody Cezara Nathalie Baye oraz nominowany do Złotego Globu Dominic West. Szczegóły ich ról są trzymane w tajemnicy.