Wrath of Man: Guy Ritchie i Jason Statham ponownie łączą siły. Plakat i nowa data premiery filmu

Miramax

Wrath of Man to najnowszy film Guya Ritchiego, a zarazem pierwszy w jego karierze, którego miejscem akcji będą Stany Zjednoczone. Od premiery udanych Dżentelmenów (ostatni film reżysera) nowy obraz dzieli niecałe półtora roku: ma on zadebiutować 7 maja (poprzednia data ustalona była na 23 kwietnia, czyli zaledwie tydzień po Mortal Kombat). Tym samym film "wskoczył" na miejsce Czarnej Wdowy w harmonogramie premier.

Wrath of Man opowie o niejakim H (w tej roli Jason Statham, który wystąpił swego czasu w kilku filmach reżysera, jednak już od dawna z nim nie współpracował). Tajemniczy mężczyzna dostaje pracę w firmie zajmującej się transportowaniem milionów dolarów pancernymi ciężarówkami i... póki co nie wiadomo nic więcej, może poza tym, że film inspirowany jest francuskim thrillerem akcji pt. Le Convoyeur (Konwojent) z 2004 rokru. Więcej dowiemy się w przyszłym tygodniu, kiedy to w sieci pojawi się zwiastun.

Film otrzymał - rzecz jasna - kategorię wiekową R. W obsadzie poza Stathamem są jeszcze Jeffrey Donovan, Scott Eastwood, Holt McCallany i Josh Hartnett. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy plakat promujący film: