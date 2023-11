Dr. Death - zwiastun 2. sezonu. W głównych rolach Edgar Ramírez i Mandy Moore

fot. Peacock

Dr. Death to antologicznych serial, który pokazuje dramatyzowane prawdziwe zbrodnie. Produkcja została stworzona przez Patricka Macmanusa na podstawie podcastu o tym samym tytule. W pierwszym sezonie przedstawiono historię Christophera Duntscha (w tej roli Joshua Jackson), amerykańskiego neurochirurga skazanego za trwałe okaleczenie swoich pacjentów, z których dwóch zmarło. Druga seria przyjrzy się sprawie skazanego szwajcarsko-włoskiego chirurga i badacza medycyny - Paolo Macchiariniego.

Dr. Death - zwiastun 2. sezonu

Najnowsza seria serialu Dr. Death jest oparta na trzecim sezonie podcastu Wondery. Paolo Macchiarini (w tej roli Edgar Ramírez) to uroczy chirurg znany ze swoich innowacyjnych operacji, dzięki którym zyskał przydomek "Miracle Man". Kiedy dziennikarka śledcza Benita Alexander (Mandy Moore) zwraca się do niego z chęcią napisania historii, granica między życiem prywatnym a zawodowym zaczyna się zacierać, co na zawsze zmienia jej życie. Gdy odkrywa, jak daleko jest w stanie posunąć się chirurg, aby chronić swoje sekrety, grupa lekarzy na drugim końcu świata dokonuje własnych szokujących odkryć, które stawiają pod znakiem zapytania wszystko na temat Macchiariniego.

2. sezon Dr. Death będzie mieć premierę 21 grudnia na amerykańskiej platformie Peacock. Widzowie będą mogli obejrzeć od razu wszystkie 8 odcinków. W obsadzie oprócz Ramíreza i Moore znajdują się Luke Kirby, Ashley Madekwe i Gustaf Hammarsten. Zobaczcie zwiastun poniżej.

Dr. Death - zdjęcia z 2. sezonu

Dr. Death - 2. sezon