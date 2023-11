Drowning - reżyser Ultimatum Bourne'a stanie za kamerą filmowej adaptacji bestselleru

fot. Amazon // Jasin Boland

Drowning będzie filmową adaptacją bestsellerowej książki Drowning: The Rescue of Flight 1421 autorstwa T.J. Newman. Warner Bros., który zdobył prawa do książki, wyznaczył do wyreżyserowania i produkcji tego tytułu Paula Greengrassa. Twórca znany jest z takich produkcji, jak Lot 93, Kapitan Phillips i trzech filmów z serii o Jasonie Bourne'ie (Krucjata Bourne'a, Ultimatum Bourne'a i Jason Bourne). Funkcję producentów będą pełnić także Shane Salerno i Greg Goodman, a producentami wykonawczymi zostały autorka powieści i Amy Lord.

Drowning: The Rescue of Flight 1421 opowiada o samolocie, które rozbija się na Pacyfiku sześć minut po starcie i zostaje zalany w wyniku eksplozji podczas ewakuacji. Tuzin ocalałych tonie w odciętej części samolotu, który niebezpiecznie wisi na podwodnym klifie 200 stóp pod powierzchnią. Wśród nich jest inżynier i jego 11-letnia córka. Jego żona, z którą jest w separacji, należy do elitarnej ekipy ratowniczej, spieszącej na ratunek pasażerom, zanim skończy się im powietrze.

Gdy Newman pisała swoją debiutancką powieść pt. Falling pracowała jako stewardesa. Tytuł stał się najszybciej sprzedającym się debiutem wydawnictwa Simon & Schuster od 2004 roku. Z kolei Drowning: The Rescue of Flight 1421 również szybko znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa, a niedawno został uznany za najlepszą książkę roku przez Amazon oraz Waterstones.

