Draco Malfoy w prawdziwym życiu, czyli nadchodzi autobiografia Toma Feltona

fot. materiały prasowe

Tom Felton, aktor znany przede wszystkim za sprawą roli Draco Malfoya w serii filmów z serii o przygodach Harry'ego Pottera, napisał autobiografię. Książka Po drugiej stronie różdżki opisuje zarówno jego karierę aktorską, jak i prezentuje go w zwykłym życiu.

W autobiografii aktor, z wielką szczerością i charakterystycznym dla siebie humorem, opisuje swoje początki w show-biznesie, opowiada anegdoty i ciekawostki zza kulis kręcenia megapopularnej filmowej serii. Mówi o swoim pierwszym w życiu występie aktorskim, kiedy to pomylono go z innym blondynem, Macaulayem Culkinem, i o przesłuchaniu do roli w Harrym Potterze, kiedy to upierał się, że doskonale zna książki J.K. Rowling, choć nigdy ich nie czytał.

Po drugiej stronie różdżki ukaże się nakładem wydawnictwa Albatros już 22 marca.

Po drugiej stronie książki - opis i okładka książki

Źródło: Albatros

Dzieciństwo Toma Feltona nie mogło należeć do zwyczajnych, w końcu nie każdy może pochwalić się tym, że w jego życie wkroczyła filmowa magia. Tom wcześnie zdobył sławę dzięki występowi w Pożyczalskich, adaptacji klasycznej już powieści dla dzieci autorstwa brytyjskiej pisarki Mary Norton. Ale nawet ten niemały sukces w kinie familijnym nie mógł przygotować go na to, co nadeszło wraz z przyjęciem roli Draco Malfoya, blondwłosego chłopca z filmów o Harrym Potterze, adwersarza głównego bohatera kinowej serii opartej na bestsellerowych powieściach J.K. Rowling. Na dziesięć kolejnych lat grana przez niego postać stała się nieodłącznym elementem jednego z największych fenomenów w historii popkultury.

W Po drugiej stronie różdżki Tom Felton dzieli się doświadczeniami z dorastania w dwóch równoległych światach – czarodziejów i mugoli. Odsłania sekrety życia na dużym ekranie i poza nim – od magicznych chwil na planie filmowym w roli Draco Malfoya po wyzwania związane z dorastaniem w świetle jupiterów.