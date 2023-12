Dragon Ball: Sparking! Zero - zwiastun gry. Seria Budokai Tenkaichi powraca po latach!

fot. Bandai Namco

Firma Bandai Namco zapowiedziała Dragon Ball: Sparking! Zero. To pierwsza nowa odsłona serii Budokai Tenkaichi od ponad 15 lat. W debiutanckim zwiastunie pokazano fragmenty rozgrywki oraz zaprezentowano naprawdę efektowną oprawę graficzną – ma się wrażenie, że ogląda się grywalne anime.

Podczas rozgrywki będziemy mieli okazję wcielić się w znanych i lubianych bohaterów. Skorzystamy też ze znanych z mangi i anime specjalnych mocy, a areny, na których toczyć się będą pojedynki, będą nie tylko ogromne, ale też… zniszczalne.

Dragon Ball: Sparking! Zero – zwiastun z TGA 2023

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi było pionierem trójwymiarowych bijatyk, a Sparking! Zero kontynuuje to dziedzictwo, wprowadza nowe funkcje definiujące gatunek, możliwe dzięki najnowszym platformom, by zapewnić jedną z najbardziej immersyjnych gier anime w historii - powiedział Arnaud Muller, dyrektor generalny Bandai Namco Europe.

Dragon Ball: Sparking! Zero nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Gra zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.