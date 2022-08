Dragon Ball Super: Super Hero - film anime zaskoczył. Podbija kina w USA i na świecie [BOX OFFICE]

fot. materiały prasowe

Dragon Ball Super: Super Hero zajął pierwsze miejsce w amerykańskim box office, stając się najpopularniejszym filmem weekendu. Zebrano dobre 20,1 mln dolarów i nie pozostawiono szans konkurencji. Jest to wyczyn, bo po raz pierwszy od Pokemon: Film pierwszy, czyli od 1999 roku film anime zajął pierwsze miejsce w box office USA. Na świecie też radzi sobie dobrze, pokazując moc marki Dragon Ball. Zebrano 32 mln dolarów z 31 krajów. Sumując, na koncie jest 71 mln dolarów.

Drugie miejsce to nowość Bestia z Idrisem Elbą w roli głównej. Zebrano 11,5 mln dolarów. Na świecie zebrał 10,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 21,8 mln dolarów przy budżecie 36 mln dolarów. Po dwóch tygodniach na ekranach kin film ma zostać wprowadzony do PVOD.

Top Gun: Maverick - rekord

Film Toma Cruise'a ma łącznie na koncie na terenie Ameryki Północnej już 683,3 mln dolarów. Oznacza to, że przebito wynik Avengers: Wojny bez granic i tym samym jest to szósty najbardziej dochodowy film na rynku amerykańskim. Jest szansa na wejście do TOP 5, bo Czarna Pantera ma na koncie 700 mln dolarów, więc niewiele brakuje. Sumując, na koncie film ma już 1,403 mld dolarów przy budżecie 170 mln dolarów.