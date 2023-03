Dragons of Wonderhatch - są pierwsze zdjęcia. Disney+ stworzyło hybrydę live-action i anime

Fot. Disney+

Disney+ pokazało pierwsze spojrzenie na Dragons of Wonderhatch. To serial, który łączy w sobie zarówno elementy live-action, czyli produkcji aktorskiej, jak i anime. Zobaczcie zapowiedź poniżej i dajcie znać co myślicie.

Production I.G. odpowiada za animację. Studio jest znane między innymi z takich anime jak Haikyuu, Psycho-Pass i FLCL.

Dragons of Wonderhatch - pierwsze zdjęcia

Na pierwszych czterech slajdach widać postacie w wersji animowanej. Są na nich Gyro, Gafin i dwójka głównych bohaterów, którzy nazywają się Tyme i Akuta. Później są pozostałe fotografie, z animowanej i aktorskiej części serialu.

Dragons of Wonderhatch

Oprócz Dragons of Wonderhatch, na platformie mają pojawić się między innymi takie animacje jak Murai in Love, Phoenix: Eden17, Bullet i Synduality. Warto też wspomnieć, że niedawno na Disney+ pojawiła się także krótkometrażówka, będąca współpracą pomiędzy legendarnym studiem Ghibli a marką Star Wars, w której wystąpił uwielbiany przez widzów Baby Yoda z serialu The Mandalorian.

Dragons of Wonderhatch - zapowiedź nowej serii Disney+