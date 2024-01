Drużyna AA - anonimowi alkoholicy ratują ośrodek terapeutyczny. Pierwsze zdjęcia z nowego filmu

fot. Michał Dąbal

Reklama

Drużyna AA to nowy film twórców Johnny'ego w produkcji Next Film, który powstaje we współpracy z Amazon Prime Video. Reżyserem projektu jest Daniel Jaroszek, który opiera się na scenariuszu autorstwa duetu Jacka Wasilewskiego i Tomasza Kwaśniewskiego. Film opowie historie czwórki anonimowych alkoholików, którzy podejmują się niebezpiecznego i nielegalnego zadania, w które wplątują swojego terapeutę.

W obsadzie znajduje się Danuta Stenka, Łukasz Simlat, Magdalena Cielecka, Michał Żurawski, Maria Sobocińska, Mikołaj Kubacki i Leszek Lichota. Premiera filmu odbędzie się na jesień 2024 roku.

Drużyna AA - o czym film?

Dystrybutor podał oficjalny opis produkcji:

Czwórka uzależnionych krzyżowo anonimowych alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w podróż swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczna niż się spodziewali, bo w ślad za nimi – a raczej za nielegalnym alkoholem, który przewożą – podąża również Celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?

Drużyna AA - pierwsze zdjęcia

Drużyna AA