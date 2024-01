Za duży na bajki 2 - pierwszy zwiastun. To kontynuacja familijnego hitu

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Za duży na bajki 2 to kontynuacja filmu z 2022 roku. Na stołku reżysera zasiada Kristoffer Rus, a w obsadzie znajdzie się m.in. Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska, Patryk Siemek, Paweł Domagała czy Michał Żurawski. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun kontynuacji, która zapowiada pełne energii przygody w Tatrach. Sprawdźcie sami!

Za duży na bajki 2 - zwiastun

Za duży na bajki 2 - co wiemy o filmie?

Ulubione gamingowe trio powraca! Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz… jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca? [opis dystrybutora]

W obsadzie filmu znajduje się: Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska, Patryk Siemek, Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała, Michał Żurawski, Grzegorz Małecki.

Premiera filmu 15 marca 2024 roku.

Za duży na bajki 2 - zdjęcia

