Dune: Spice Wars z duża aktualizacją. Twórcy słuchają graczy

fot. Funcom

Dune: Spice Wars zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu pod koniec kwietnia 2022 roku. Twórcy informowali, że zdecydowali się na taką formę premiery po to, by otrzymywać opinie od graczy i na ich podstawie dalej rozwijać swoje dzieło. Teraz dostaliśmy potwierdzenie, że nie były to jedynie puste słowa, bo gra otrzymała aktualizację, w której wprowadzono sporo interesujących zmian oraz poprawek.

Nowy patch wprowadza między innymi "kolejkowanie" ruchów naszych jednostek, nową kamerę prezentującą walkę z bliska, a także opcję włączania automatycznej pauzy przy każdym otwarciu menu. Ekran zapisu i wczytywania gry został przebudowany, stał się zdecydowanie bardziej przejrzysty i pozwala na nadawanie nazw naszym zapisom. Wprowadzono nowe regiony specjalne: Acid Lake oraz White Rift, a każda z czterech dostępnych frakcji doczekała się nowych możliwości. Zmian, nowości oraz poprawek balansu jest oczywiście dużo więcej - z pełną ich listą możecie zapoznać się w oficjalnym wpisie, który deweloperzy zamieścili na Steamie.

Dune: Spice Wars

Dune: Spice Wars jak na razie dostępne jest wyłącznie na PC (Steam) i zbiera przyzwoite oceny. Aktualnie grę pozytywnie ocenia 81% z niemal 3400 graczy, którzy zdecydowali się na wystawienie jej noty na platformie Valve.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.