Dune: The Sisterhood - Mark Strong i dwoje innych aktorów w obsadzie serialowego prequelu Diuny

fot. materiały prasowe

Dune: The Sisterhood to serial HBO Max stanowiący prequel filmu Diuna. Akcja produkcji dzieje się 10 tysięcy lat przed wydarzeniami z kinowego widowiska. Mark Strong, Jade Anouka i Chris Mason dołączyli do obsady projektu.

Strong wcieli się w cesarza Javicco Corrino, człowieka ze wspaniałej linii cesarzy z czasów wojny, którego zadaniem jest rządzić Imperium i zaprowadzić kruchy pokój.

Anouka wciela się w postać Siostry Teodozji, utalentowanej i ambitnej akolitki zakonu, która skrywa niebezpieczną tajemnicę ze swojej przeszłości.

Mason wcieli się w Keirana Atreidesa, mistrza miecza Wielkiego Rodu, którego ambicja dorównania swoim przodkom zostaje zachwiana, gdy nawiązuje nieoczekiwany kontakt z członkiem rodziny królewskiej.

Dune: The Sisterhood - nowi aktorzy w obsadzie

Mark Strong

W ogłoszonej już wcześniej obsadzie znajdują się Emily Watson i Shirley Henderson w głównych rolach kobiecych oraz Indira Varma, Travis Fimmel, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds i Chloe Lea.