Dungeons & Dragons: Trials of Tempus - nadciąga nowa gra planszowa. Dwie edycje dostępne w przedsprzedaży

fot. WizKids

Firma WizKids zapowiedziała nową grę planszową w uniwersum Lochów i Smoków. Będzie ona zatytułowana Dungeons & Dragons: Trials of Tempus i zaoferuje kooperacyjne przemierzanie lochów. Zabawa będzie możliwa dla od 2 do 8 osób, a gracze zostaną podzieleni na dwie drużyny po to, by następnie brać udział w serii wyzwań, za których kończenie otrzymają punkty. Na końcu zaś zmierzą się oni z potężnymi bossami. Nie zabraknie również możliwości do stworzenia własnych bohaterów, wykorzystując w tym celu mechanikę tworzenia talii. Wybrane karty będą miały wpływ na ruchy i umiejętności, z jakich konkretne postacie będą mogły korzystać w swoich turach.

Do sprzedaży trafią dwie edycje Dungeons & Dragons: Trials of Tempus - standardowa oraz premium. Ta pierwsza ma kosztować 99,99$ (około 427 zł), druga zaś zawierać będzie w pełni pomalowane figurki i wyceniono ją na 199,99$ (ok. 854 zł). Premierę zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.

Dungeon & Dragons: Trials of Tempus - edycja standardowa