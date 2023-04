Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - jaka jest historia fantastycznie wyglądającego smoka z filmu?

materiały prasowe

Czarujący złodziej i grupa niecodziennych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiego skoku, by zdobyć zaginiony relikt, jednak zaczyna robić się niebezpiecznie, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor pokaże bogaty świat i figlarnego ducha legendarnej gry RPG na dużym ekranie w zabawnej i napakowanej akcją przygodzie.

Jedną z części tego świata niewątpliwie są różnego rodzaju stworzenia i potwory. W zwiastunie filmu dostrzec możemy wielkich rozmiarów smoka, który nie jest po prostu zwykłym smokiem. Okazuje się, że został zaczerpnięty z czeluści lore D&D, a zatem rozpoznany zostanie przez zagorzałych fanów tego świata. Smok widoczny w zwiastunie to Themberchaud mieszkający w Gracklstugh, mieście duergarów w Underdark w kampanii Forgotten Realms. Jeśli poczuliście zakłopotanie nadmiarem informacji, to szczegółowe wyjaśnienie znajdziecie poniżej.

materiały prasowe

Forgotten Realms to najpopularniejszy ze światów kampanii Dungeons & Dragons, a Underdark to ogromny podziemny system jaskiń pod powierzchnią ziemi, który jest domem dla wszelkiego rodzaju potworów i podziemnych gatunków, w tym zawsze popularnych mrocznych elfów. Smok Themberchaud po raz pierwszy pojawił się w Drizzt Do'Urden's Guide to the Underdark, dodatku do drugiej edycji Advanced Dungeons & Dragons, wydanym w 1999 roku przez TSR. Widzimy zatem, że głęboko musieli szperać twórcy, ale recenzje filmu wskazują, że film będzie przystępny dla laików i widzów, którzy nie znają się na Lochach i smokach. Dużych rozmiarów smok może więc bawić w takim samym stopniu.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - zdjęcia

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant. Za kamerą stoją John Francis Daley i Jonathan Goldstein, którzy również napisali scenariusz do spółki z Michaelem Gilio.

Zobacz także:

Dungeons and Dragons: Złodziejski honor - premiera w Polsce 14 kwietnia 2023 roku.