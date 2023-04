Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - mamy hit? Recenzje krytyków nie zostawiają wątpliwości

fot. materiały prasowe

Czarujący złodziej i grupa niecodziennych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiego skoku, by zdobyć zaginiony relikt, jednak zaczyna robić się niebezpiecznie, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor pokaże bogaty świat i figlarnego ducha legendarnej gry RPG na dużym ekranie w zabawnej i napakowanej akcją przygodzie.

Czy mamy do czynienia z hitem, który zapoczątkuje nową franczyzę? Na ten moment produkcja doczekała się na Rotten Tomatoes 91% pozytywnych recenzji (232 pozytywne i 24 negatywne), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 7.40/10.

Większość krytyków nie ma wątpliwości, że jest to fantastyczna komedia z solidnym emocjonalnym rdzeniem. Film oferuje zabawę w świecie fantasy i przygodę, która nie wymaga większej znajomości świata, w którym rozgrywa się akcja. Chwaleni są aktorzy, szczególnie Chris Pine, ale też Michelle Rodriguez i duet ten ma niesamowitą chemię na ekranie. Produkcja ma zręcznie balansować między akcją o wysoką stawkę, elementami dramatycznymi i inteligentną komedią. Ton określany jest jako przyjazny dla rodzin. Wielu podkreśla, że to może być nowe otwarcie dla kina popularnego, które nie jest w żaden sposób związane z motywami superbohaterskimi, a oferuje kapitalną zabawę.

W negatywnych recenzjach możemy natomiast przeczytać, że jest to filmowy odpowiednik krótkiej przejażdżki górskiej, a nawet padają określenia, że jest to swoisty "park rozrywki", ale w negatywnym sensie. Film ma być chaotyczny i przeskakiwać od jednej szalonej rzeczy do drugiej, bez większego wyjaśnienia i wpływu na wydarzenia. Jeden z recenzentów twierdzi, że oglądanie tych postaci na ekranie jest jak prowadzenie sesji z przedszkolakami, które robią wszystko, aby wkurzyć Mistrza Gry. Nadmiernie polega też na dowcipach i wyśmiewaniu tropów, co może być odebrane jako nabijanie się ze swojego rodowodu. Chociaż w pozytywnych recenzjach możemy przeczytać, że jest to powiew świeżości względem kina superbohaterskiego, nie brakuje ocen, że to jest film Marvela, ale przemielony na świat Dungeons & Dragons.

W obsadzie produkcji znajdują się Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant. Za kamerą stoją John Francis Daley i Jonathan Goldstein, którzy również napisali scenariusz do spółki z Michaelem Gilio.

Dungeons and Dragons: Złodziejski honor - premiera w Polsce 14 kwietnia 2023 roku.