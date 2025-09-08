Reklama
Dust Bunny - zwiastun filmu. Mads Mikkelsen jako zabójca potworów - spod łóżka i nie tylko

Bryan Fuller, twórca serialu Hannibal, połączył siły z jego gwiazdą, czyli Madsem Mikkelsenem i wyreżyserował kreatywny film akcji, w którym aktor wcieli się w zabójcę - również potworów. Oto zwiastun filmu Dust Bunny.
Wiktor Stochmal
Dust Bunny 
Mads Mikkelsen
Dust Bunny fot. Lionsgate
Takiego filmu akcji jeszcze nie widzieliście. Mads Mikkelsen wciela się w rolę zabójcy do wynajęcia, którego zleceniem jest potwór, który pożarł rodzinę jego dziesięcioletniej sąsiadki. Niechętny wobec tego przedsięwzięcia postanawia się nią jednak zaopiekować i ochronić przed różnymi zagrożeniami. Całość wyreżyserował Bryan Fuller (Hannibal)

Dust Bunny - zwiastun filmu z Madsem Mikkelsenem

Premiera w kinach 5 grudnia 2025 roku.

Dust Bunny - opis fabuły

Dziesięcioletnia Aurora ma tajemniczego sąsiada (Mads Mikkelsen), który zabija prawdziwe potwory. Jest zabójcą do wynajęcia. Zapewnia on swoje usługi Aurorze, gdy dziewczynka jest przekonana o tym, że prawdziwy potwór pożarł jej całą rodzinę. Mimo wyrzutów sumienia postanawia wziąć tę robotę, choć podejrzewa, że za śmiercią jej rodziców mogli stać ci sami ludzie, którzy polują na niego. Aby ją ochronić będzie musiał zawalczyć z całą chmarą zabójców, ale też przyjąć do zrozumienia, że niektóre potwory istnieją naprawdę.

Wiktor Stochmal
Dust Bunny 
Mads Mikkelsen
