Dwa nowe zestawy LEGO dla dorosłych na 90. rocznicę marki

fot. Lego

Firma Lego zaprezentowała dwa specjalne zestawy z okazji 90. rocznicy istnienia. Oba inspirowane klasycznymi zestawami z przeszłości. Fani głosowali wcześniej na LEGO Ideas na swoje ulubione motywy do wskrzeszenia, a kosmos i zamek znalazły się na szczycie listy (co zrozumiałe!).

Wspaniały Galaktyczny odkrywca 10497 to wierne odtworzenie modelu Galaxy Explorer 497 z roku 1979 przy użyciu nieco większych klocków, podczas gdy zestaw Zamek rycerzy herbu Lew 10305 jest epicką wersją starych zamków.

A to dlatego, że ma o wiele więcej do zaoferowania, niż jeden z klasycznych zestawów zamkowych, takich jak żółty zamek Lego z lat 70., czy King’s Castle 6080 z roku 1984. (na którym ten zestaw jest luźno oparty). Zamek rycerzy herbu Lew 10305 to pełen szczegółów zestaw liczący ponad 4500 klocków i cieszący oko masą „średniowiecznych” detali, co z pewnością ucieszy wiele osób.

Lego: Zamek rycerzy herbu Lew 10305

Warto zauważyć, że liczący ponad 1200 elementów Galaktyczny odkrywca został przeskalowany tak, aby dorosłe ręce nie czuły, że jest dla nich za mały. Może to być nieco kontrowersyjne posunięcie, ponieważ oba te zestawy nie są już przeznaczone dla dzieci – na pudełkach obu widnieje napis 18 plus, a szkoda, bo w zasadzie nie ma powodu, dla którego nie mogliby się nimi bawić młodsi budowniczowie.

Lego: Galaktyczny odkrywca 10497

Zestawy ukażą się 1 sierpnia (Galaktyczny odkrywca) i 8 sierpnia (Zamek rycerzy herbu Lew) w cenie odpowiednio 479,99 zł i 1899,99 zł, aby uczcić wielką rocznicę istnienia firmy. Również na początku sierpnia z okazji jubileuszu pojawi się zestaw Sanctum Sanctorum 76218, o którym już pisaliśmy. Jeżeli macie ochotę na Zamek, to na zachodnich stronach Lego jest promocja, w której za darmo można dostać do kompletu Leśną kryjówkę 40567, gdzie kryje się pewien łucznik, aby wreszcie odegrać sceny z Robin Hood: Faceci w rajtuzach.