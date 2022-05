Dwayne Johnson wrzeszczy na kamerę na planie Black Adama. Wszystkie żyły The Rocka

Warner Bros.

Dwayne Johnson, znany też na całym świecie jako "The Rock", uczestniczy obecnie w szeroko zakrojonych dokrętkach do filmu Black Adam. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że aktor postanowił skrupulatnie dokumentować swoje popisy na planie. Ledwie wczoraj pokazywaliśmy Wam wideo, na którym widzimy go wchodzącego na scenę; dziś "The Rock" upublicznił z kolei zdjęcia, które pokazują go wrzeszczącego w kierunku kamery.

Fotografie opatrzone są następującym podpisem:

Wściekłość przeciwko umierającemu światłu. Hierarchia mocy w uniwersum DC ulega zmianie. To był intensywny, ale i naprawdę produktywny tydzień na planie. Dziękuję każdemu z członków naszej wygłodniałej i utalentowanej ekipy - to najciężej pracująca ekipa filmowa ze wszystkich.

Tak prezentują się zdjęcia:

Black Adam - zdjęcie z planu

W filmie Black Adam obok Dwayne'a Johnsona pojawią się m.in. Noah Centineo (Atom Smasher), Aldis Hodge (Hawkman), Sarah Shahi (Isis), Quintessa Swindell (Cyclone) i Pierce Brosnan (Doktor Fate).

Produkcja wejdzie do rodzimych kin 21 października.