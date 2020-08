Dwayne Johnson uratował ligę futbolu amerykańskiego przed bankructwem

źródlo: Warner Bros.

Z powodu pandemii koronawirusa amerykańska liga futbolowa XFL złożyła wniosek o upadłość w kwietniu 2020 roku. 7 sierpnia miała odbyć się aukcja, jednak Dwayne Johnson, Dany Garcia (była żona The Rocka) i Gerry Cardinale (z firmy RedBird Capital) wpłacili 15 milionów dolarów, aby liga nie zbankrutowała. Tym samym kupili XFL, którą założył Vince McMahon, dyrektor WWE związanej z wrestlingiem. Jeffrey Pollack, prezes XFL, nazwał transakcję "hollywoodzkim zakończeniem".

Warto przypomnieć, że Dwayne Johnson zanim skupił się na karierze aktorskiej był wielką gwiazdą wrestlingu, a także grał w futbol amerykański na uniwersytecie w Miami. Aktor w komunikacie podkreśla, jakie znaczenie ma dla niego to przedsięwzięcie.

Przejęcie XFL z moimi utalentowanymi partnerami, Dany Garcią i Gerrym Cardinalem, to dla mnie inwestycja, która jest głęboko zakorzeniona w dwóch rzeczach - mojej pasji do gry i pragnieniu dbania o fanów. Z dumą i wdzięcznością za wszystko, co zbudowałem własnymi rękami, planuję tak samo ciężko pracować dla XFL. Nie mogę się doczekać stworzenia czegoś wyjątkowego dla graczy, fanów i wszystkich zaangażowanych osób kochających futbol.

XFL zostało założone w 2018 roku, a rozgrywki rozpoczęły się na początku 2020 roku, które zostały przerwane przez pandemię choroby COVID-19. Transakcja zostanie zatwierdzona przez sąd upadłościowy na rozprawie w piątek, 7 sierpnia. Jeśli wszystkie warunki przejęcia zostaną spełnione to po dwóch tygodniach sprawa powinna zostać zamknięta.