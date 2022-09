Dying Light 2 - fabularny dodatek Bloody Ties zalicza opóźnienie

Techland

13 października gracze mieli ponownie wejść do Miasta z Dying Light 2 za sprawą dodatku fabularnego Bloody Ties. Tak się jednak nie stanie, a rozszerzenie zaliczy opóźnienie. Techland poinformował, że został zmuszony do zmiany planów i przesunął termin debiutu DLC na 10 listopada.

Twórcy uznali, że wydanie dodatku w pierwotnym terminie, nie sprostałoby oczekiwaniom graczy oraz samych producentów. Dlatego zdecydowali się przesunąć premierę o blisko miesiąc, by zyskać dodatkowy czas na eliminowanie błędów i ulepszenie rozszerzenia.

Płatny dodatek do gry o pieniądze graczy będzie konkurował z mocnymi tytułami. W listopadzie debiutują bowiem nie tylko God of War 2: Ragnarok, ale również Sonic Frontiers i Skull and Bones, które na rynek trafią w odstępie zaledwie kilku dni.