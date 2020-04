Hellraid od Techlandu powraca... jako dodatek do Dying Light

Techland poinformował o dalszym wspieraniu gry Dying Light. Ten tytuł z 2015 roku otrzyma tematyczny dodatek, którego tytuł i styl nawiązują do produkcji Hellraid polskiego dewelopera, która od kilku lat nie znajduje się w produkcji. Czyżby samodzielna gra przekształciła się w DLC do innego tytułu Techlandu?

Szczegóły na temat rozszerzenia nie są znane, ale krótki opis, jaki firma udostępniła, wskazuje na to, że trafimy do piekła, gdzie gracze będą musieli zmierzyć się z hordami niebezpiecznych i przerażających demonów. Dokładna data premiery dodatku Hellraid nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, że ma on zadebiutować latem tego roku. Opublikowano też jego zwiastun.

Dying Light dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.