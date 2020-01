Dying Light 2 nie zadebiutuje wiosną 2020 roku. Techland informuje o opóźnieniu

Dying Light 2 to kolejna wyczekiwana gra, która nie zadebiutuje w planowanym terminie. Produkcja polskiego studia Techland miała trafić na rynek wiosną tego roku, ale dziś poinformowano, że ta data premiery jest już nieaktualna. Powód nie będzie dla nikogo zaskoczeniem: deweloperzy potrzebują więcej czasu na to, by zapewnić odpowiednio wysoką jakość.

Niestety, tym razem nie podano żadnej nowej daty. W oficjalnym wpisie wspomniano jedynie, że szczegóły poznamy w nadchodzących miesiącach, "tak szybko, jak będzie to możliwe".

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/TWTgHsumSD — Techland (@TechlandGames) January 20, 2020

Przypominamy, że to już kolejna duża gra, której premiera została opóźniona. Wcześniej taki los spotkał Final Fantasy 7: Remake, Marvel's Avengers oraz inną polską produkcję - Cyberpunk 2077 od studia CD Projekt RED.

Dying Light 2 to pierwszoosobowa gra akcji z elementami RPG, w której gracze trafiają do otwartego świata, w którym zagrożeniem są nie tylko żywe trupy, ale też inni ludzie. W produkcji tej nie zabraknie również efektownego systemu poruszania się oraz wytwarzania ekwipunku.