Dying Light 2 i Lords of the Fallen ze świątecznymi wydarzeniami. Poznajcie szczegóły

fot. materiały prasowe

Reklama

Lords of the Fallen (2023) i Dying Light 2, otrzymają w grudniu solidną porcję nowe, świątecznej zawartości. W tym pierwszym tytule już 14 grudnia wystartowała pierwsza część wydarzenia Season of Revelry, zatytułowana Offerings of Orius. Premiera drugiej, Trial of the Three Spirits, zaplanowana została zaś na 21 grudnia. Łącznie wprowadzą one między innymi trzy kolejne zadania, a także unikalne zestawy broni i pancerza. Oprócz tego gracze otrzymają nowe zaklęcia, pociski, sezonowe dekoracje oraz... bitwę na śnieżki. Deweloperzy z HEXWORKS zapowiedzieli też, że w przyszłym roku otrzymamy kolejne aktualizacje Lords of the Fallen. Mają one zawierać nie tylko poprawki i zmiany balansu, ale też modyfikatory trybu New Game Plus, dzięki którym gracze będą mogli dostosować poziom wyzwania do swoich potrzeb i możliwości.

Lords of the Fallen - nadchodząca zawartość

Jeśli chodzi o Dying Light 2, to tutaj świąteczne wydarzenie wystartuje 19 grudnia o godzinie 19:00, wraz z aktualizacją Zimowe opowieści. Gracze będą mogli oglądać Villedor udekorowane świątecznymi ozdobami, a także zapolują na zrzuty od samego Świętego Mikołaja. Nie zabraknie też celów do osiągnięcia i wyjątkowych nagród do zdobycia: w tym nowych strojów i talizmanu Piernikowego zarażonego.

Dying Light 2 - Zimowe opowieści