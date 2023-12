The Last of Us - tak mogło wyglądać menu z anulowanej gry multiplayer. Grafika trafiła do sieci

fot. SIE

W połowie grudnia studio Naughty Dog poinformowało, że zdecydowali się anulować sieciową grę w uniwersum The Last of Us. Deweloperzy podjęli taki krok z uwagi na to, że taka produkcja wymagałaby wsparcia i rozwoju przez wiele lat, co mogłoby mieć negatywny wpływ na ich inne projekty.

I chociaż wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć żadnych materiałów z The Last of Us Online, to niedługo po oświadczeniu studia do sieci trafił zrzut ekranu mający przedstawiać główne menu z tej właśnie produkcji. W sieci opublikował je Dusk Golem, czyli dobrze znany w branży informator. Z grafiki wynika, że w grze miał znaleźć się między innymi tryb battle royale. Nie zabrakłoby również sezonów z nową zawartością, przepustki battlepass oraz wewnętrznego sklepiku. Takie elementy nie powinny jednak nikogo dziwić, bo w ostatnich latach stały się one wręcz obowiązkowymi częściami wszystkich popularnych gier-usług.

