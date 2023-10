Dying Light 2 łączy siły ze Światem Mroku. Krwiopijcy z Vampire: The Masquerade trafią do gry

fot. Techland

26 października o godzinie 16:00 wystartuje kolejne wydarzenie w Dying Light 2. Tym razem do gry trafią wampiry ze świata Vampire: The Masquerade. Oprócz tego gracze będą mogli zdobyć fiolki z krwią klanów Banu Haqim, Brujah i Tremere, zyskując tym samym tymczasowe moce, które przydadzą się zarówno w walce, poruszaniu się, jak i przetrwaniu. Nie zabraknie również dodatkowych aktywności i wyzwań, za których ukończenie będzie można zdobyć wyjątkowe, wampiryczne nagrody.

Event potrwa do 2 listopada. Od tego samego dnia gracze będą mogli sięgnąć po trzy zestawy wyposażenia, które będą dostępne do zakupu w wirtualnym sklepie za 500 DL punktów. Pierwszy zestaw, Banu Haqim Bundle, będzie można zdobyć za darmo spełniając cele wydarzenia Vampire: The Masquerade.