Dżentelmeni - spoty filmu Guya Ritchiego przedstawiają bohaterów gangsterskiej komedii

Dżentelmeni to nowa komedia gangsterska w reżyserii Guya Ritchiego. Reżyser tym filmem postanowił wrócić do klimatów znanych z jego kultowych produkcji między innymi Przekrętu. W sieci pojawiły się spoty promujące film. Przedstawiają one postacie, które zobaczymy w projekcie. Materiały są dostępne poniżej.

Bohaterem filmu jest narkotykowy król, który zbudował swoje imperium w Londynie na handlu marihuaną. Gdy pojawia się wieść, że chce sprzedać swój interes, rozpoczyna to lawinę szalonych wydarzeń. W obsadzie produkcji znajdują się Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Henry Golding i Hugh Grant.

Zobaczcie spoty:

Dżentelmeni - premiera filmu w Polsce 14 lutego 2020 roku.