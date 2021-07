Dzieci ziemi i nieba: Guy Gavriel Kay wrócił nad Wisłę

Zysk i S-ka

Guy Gavriel Kay był wydawany w Polsce głównie kilkanaście lat temu i cieszył się uznaniem fanów, ale w pewnym momencie wydawcy zaprzestali publikowania jego nowych powieści w naszym kraju. Do jego najsłynniejszych dzieł należą cykle Fionavarski Gobelin i Sarantyjska mozaika, a także powieści Tigana czy Lwy Al-Rassanu.

Jednakże, po latach oczekiwań, otrzymaliśmy nową powieść Kaya w Polsce. Są nią wydane przez Zysk i S-kę Dzieci ziemi i nieba, która to książka przeniesie czytelników do epoki renesansu.

W większości swoich powieści Guy Gavriel Kay na kanwę swojej powieści obiera określoną epokę lub wydarzenia historyczne, a następnie przetwarza świat na realia fantasy, choć niespecjalnie odległe od naszych.

Oto okładka i opis książki Dzieci ziemi i nieba:

W świecie Europy doby renesansu, przesyconym konfliktami i dramatami, na pograniczu, gdzie zderzają się ze sobą imperia i religie, ważą się losy świata…

Z Senjanu, cieszącego się złą sławą pirackiego miasteczka, wyrusza młoda kobieta, która szuka zemsty za utratę rodziny. Tej samej wiosny z bogatego państwa-miasta Seressy, słynącego ze swoich kanałów i laguny, wyprawiają się dwie bardzo różniące się od siebie osoby: młody malarz, który zmierza na niebezpieczny wschód, by na życzenie wielkiego kalifa namalować jego portret oraz obdarzona żywą inteligencją, powodowana gniewem kobieta udająca żonę lekarza, lecz wysłana przez Seressę w misji szpiegowskiej.

Statkiem handlowym, na którego pokładzie płyną, dowodzi posiadający wszelkie zalety młodszy syn z kupieckiej rodziny, targany wątpliwościami co do przeznaczonego mu życia. A jeszcze dalej na wschód pewien chłopiec szkoli się na żołnierza, by zdobyć chwałę w nieuchronnie zbliżającej się wojnie. Ich losy się splatają, a ich życie wisi na włosku, ponieważ kalif wysyła wielką armię, która ma zająć potężną fortecę, stanowiącą bramę do zachodniego świata…