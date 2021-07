Dzień na tak - powstanie sequel komedii familijnej Netflixa

fot. Netflix

Dzień na tak opowiada o rodzinie Torresów. Rodzice, którzy zawsze wszystkiego odmawiają swoim dzieciom, zgadzają się na to, by przez cały dzień być na „tak” na wszystko, o co poproszą lub zaplanują ich pociechy. W rolach głównych zagrali Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner i Everly Carganilla. Netflix, który był zadowolony z wysokiej oglądalności tej komedii familijnej postanowił zamówić kontynuację historii. Nie podano informacji, kiedy rozpoczną się prace nad drugą częścią Dnia na tak.

Gigant streamingowy nie tylko dał zielone światło sequelowi filmu, ale również powiedział "tak" dla Jennifer Garner. Netflix podpisał z aktorką i producentką umowę na kolejne produkcje w przyszłości.

Szef Global Film Netflixa, Scott Stuber, wyraził zadowolenie z podpisania kontraktu z Garner, z którą zna się od 15 lat. Uważa ją za niezwykle wszechstronną aktorkę, która starannie wykonuje swoją pracę, co czyni ją wartościowym partnerem i producentem. Również Garner cieszy się na myśl o współpracy z Netflixem oraz zespołem kreatywnym, który uważa za innowacyjny i pełen pasji. Nie może się też doczekać pracy nad kontynuacją Dnia na tak.

Garner zobaczymy w 2022 roku w następnej produkcji Netflixa, czyli w The Adam Project, w którym grają również Ryan Reynolds, Zoe Saldana i Mark Ruffalo. Film jest obecnie na etapie postprodukcji.

Dzień na tak