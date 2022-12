Dziwny świat online - wiemy, kiedy premiera filmu animowanego w Disney+

Disney

Disney przygotował prezent dla fanów filmów animowanych. Dziwny świat online jeszcze w grudniu! Premiera odbędzie się 23 grudnia 2022 roku w platformie streamingowej Disney+.

Tak szybka data premiery nie jest zaskoczeniem, bo Dziwny świat jest gigantyczną klapą w kinach i przyniesie studiu straty w wysokości około 100 mln dolarów. Brak sprzedaży biletów do kin zmotywował Disneya do wprowadzenia go szybko do serwisu streamingowego.

Dziwny świat - zwiastun

Dziwny świat - o czym jest film?

Jest to historia skupiające się na Searcherze Cladzie. Jest to farmer, pochodzący ze słynnego klanu odkrywców. Jednak mężczyzna nigdy nie był i nie chciał być takim samym poszukiwaczem przygód jak jego ojciec. Mimo to Searcher musi połączyć siły z członkami swojej rodziny, na wyprawie do tytułowego dziwnego świata, aby odnaleźć pewne stworzenie.

Głosu głównemu bohaterowi użyczył Jake Gyllenhaal. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Jaboukie Young-White, Gabrielle Union, Alan Tudyk, Lucy Liu i Dennis Quaid. Za reżyserię odpowiadają Don Hall i Qui Nguyen, którzy wcześniej stworzyli film Raya i ostatni smok.