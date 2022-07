Echo - nie tylko Kingpin i Daredevil pojawią się w serialu? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Echo to kolejny z seriali MCU i platformy Disney+. Bohaterką produkcji jest zaprezentowana już w serialu Hawkeye tytułowa postać, w którą wciela się Alaqua Cox. Według wcześniejszych plotek, sugerowano pojawienie się w produkcji Kingpina i Daredevila.

Ten pierwszy w roli Vincenta D'Onofrio pojawił się w serialu Hawkeye. Dowiedzieliśmy się, że był ważną osobą dla Echo, ale zdradził ją, a ta go postrzeliła (nie wiadomo czy ze skutkiem śmiertelnym, ale o tym za chwilę). Później sieć huczała od plotek na temat pojawienia się w produkcji Daredevila (Charlie Cox), który w MCU zadebiutował w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. To jednak nie koniec niespodzianek, bo w serialu Disney+ możemy też otrzymać wprowadzenie Jessiki Jones (Krysten Ritter).

Według Jamesa Clementa z The Weekly Planet, źródła donoszą, że Daredevil pojawi się w Echo w trzech odcinkach. Kingpin ma być obecny przez cztery odcinki, a fabuła ma koncentrować się wokół jego startu na burmistrza Nowego Jorku. Ma nosić opaskę na oku, ponieważ został postrzelony przez Echo w finałowym odcinku serialu Hawkeye. Daredevil natomiast ma nosić czerwono-czarny strój i będzie szukał Jessiki Jones. Clement mówi jednak, że prywatna detektywka niekoniecznie pojawi się osobiście w serialu. Spodziewa się też, że będą to inne wcielenia od tych, które widzieliśmy w serialach Netflixa. Na ten moment należy traktować te informacje w kategoriach plotek i musimy poczekać na oficjalne potwierdzenie ze strony Marvela. Wygląda jednak na to, że serial o Echo może być świetną okazją do wprowadzenia postaci znanych z produkcji Netflixa.

Fot. Marvel

Obok Cox w serialu wystąpią: Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene i Zahn McClarnon. Premiera jest planowana na 2023 rok.