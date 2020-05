Edgar Wright zakłada firmę producencką. Podpisał umowę z Netflixem

Dwa lata po opuszczeniu czołowej, niezależnej brytyjskiej grupy Big Talk, Edgar Wright i producentka jego filmu Baby Driver, Nira Park, łączą siły z dwojgiem długoletnich współpracowników, scenarzystą i reżyserem Joe Cornishem oraz producentką Rachael Prior, aby założyć nową firmę produkcyjną Complete Fiction. Nowa spółka z siedzibami w Londynie i Los Angeles będzie działała w branży filmowej i telewizyjnej i już współpracuje z Netflixem nad opracowaniem trzech nowych seriali pod szyldem Complete Fiction.

Pierwszym z nich jest Lockwood & Co, nadprzyrodzony serial detektywistyczno-przygodowy, oparty na powieściach Jonathana Strouda. Kolejne to The Murders of Molly Southbourne, oparte na trylogii horrorów science fiction autorstwa Tade Thompsona i The City of Brass, serial fantasy inspirowany islamskim folklorem.