Ekler - satyra na ojca Rydzyka i rząd już w sieci. Poznaj kulisy telewizji... Wytrwamy

YouTube/Story Production

Na portalu YouTube jest już dostępny pierwszy odcinek serialu satyrycznego Ekler, za który odpowiada firma Story Production. Twórcy produkcji dzielą się z widzami parodią postaci i zdarzeń z prawdziwego świata, która wymierzona jest m.in. w ojca Tadeusza Rydzyka, kierowaną przez niego telewizję Trwam, Radio Maryja, jak również w polityków obozu rządzącego (Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro, Beata Szydło czy Beata Kempa).

Akcja tej opowieści została osadzona za kulisami fikcyjnej stacji o nazwie Wytrwamy, którą kieruje postać określona jako Ojciec Przewodnik. Choć z ekranu nie usłyszymy rzeczywistych nazwisk, odbiorcy relatywnie szybko zdadzą sobie sprawę, że fabuła jest wyraźnie inspirowana rozgrywającymi się dookoła nas wydarzeniami. Dość powiedzieć, że Ojciec Przewodnik ma otrzymać dofinansowanie swoich przedsięwzięć związanych z geotermią, a na drugim planie dają o sobie znać relacje Polski z Unią Europejską i "narodowa" wódka.

Zobaczcie pierwszy odcinek Ekleru, zatytułowany "Świątynia była pełna rozpusty i uczt":

Jak do tej pory przygotowano 8 około 10-minutowych odcinków. W rozmowie z serwisem Onet pomysłodawczyni projektu, Ewa Telega, tak komentuje przygotowywany przez siebie cykl:

My się nie śmiejemy z nich, z siebie samych też, tkwimy tu, w tym dziwnym kraiku, gdzie dzieją się rzeczy nie do pomyślenia. Najważniejsze osoby w państwie przyjeżdżają do człowieka, który do końca nie wiadomo, kim jest, a bez niego nie wygrywa się wyborów.

W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Rafal Rutkowski, Piotr Cyrwus, Bartłomiej Kasprzykowski, Krzysztof Skiba, Jerzy Schejbal, Aleksandra Szwed, Maciej Wierzbicki i Agnieszka Matysiak.