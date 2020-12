Ekologiczna apokalipsa w uniwersum DC. Ludzkość wymarła, władcą Ziemi jest Swamp Thing

DC

Do świata DC wielkimi krokami zbliża się wydarzenie Future State, którego akcja będzie rozgrywać się w przyszłości, pokazując czytelnikom choćby zupełnie nowe wersje najbardziej znanych herosów. Jedną z centralnych postaci eventu stanie się Swamp Thing, który doczeka się samodzielnej serii. Do sieci właśnie trafiły jej pierwsze materiały promocyjne.

Dzięki planszom wiemy już, co dokładnie zaszło w rzeczywistości Potwora z Bagien. Powodowana chciwością i egoizmem ludzkość zaczęła jeszcze mocniej wykorzystywać zasoby naturalne Ziemi, co doprowadziło do katastrofy środowiskowej: nasza planeta "broniła się" poprzez pożary lasów, powodzie, ocieplenie klimatu i epidemie. Ostatecznie cała cywilizacja wyginęła, a władcą globu został triumfujący Swamp Thing. To on z odpadających od jego organizmu liści tworzył humanoidalne, mówiące rośliny, poszukując w dodatku ocalałych ludzi - jak do tej pory nieskutecznie.

Tak prezentują się materiały - w sieci szczególną uwagę zwraca się na zupełnie inny wygląd Statuy Wolności: