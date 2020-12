Frost King robi rzeź w świecie DC. Mordował herosów, a teraz jest jeszcze potężniejszy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Podczas gdy fani Marvela emocjonują się batalią Avengers i ich sojuszników z Knullem, w świecie DC rozgrywa się obecnie równie wielka wojna, która swoim zasięgiem obejmuje całą Ziemię. W ramach wydarzenia Endless Winter Liga Sprawiedliwości mierzy się z zupełnie nowym złoczyńcą, Frost Kingiem, który sprowadził na naszą planetę potężną, śnieżną zamieć i armię lodowych potworów. Najnowsze odsłony eventu wyjawiają nam o wiele więcej na temat samego antagonisty.

Wiemy już, że początkowo nazywał się on Edwald Olaffson i był zwykłym mieszkańcem grenlandzkiej wioski w X wieku. W trakcie jednego z polowań niedźwiedź polarny rzucił się jednak na jego syna: Edwald w tym momencie odkrył w sobie zdolności kriokinetyczne, pozwalające mu manipulować lodem i śniegiem - zwierzę zostało zamienione w lodową bryłę, a wieści o wyczynie Olaffsona sprawiły, że stał się on podporą swojej osady. Z biegiem czasu moce mężczyzny wymykały się spod kontroli, przez co lokalna społeczność zaczęła się od niego odwracać. Gdy mieszkańcy próbowali spalić jego rodzinę żywcem (w wyniku tych wydarzeń śmierć poniósł syn wikinga), Edwald przyjął przydomek Frost Kinga, postaci, która według legend miała sprowadzić na Ziemię zagładę.

Złożona z Potwora z Bagien, Księcia Wikingów, królowej Hippolity i Black Adama pierwsza wersja Ligi Sprawiedliwości starła się z Frost Kingiem już w X wieku - wówczas antagonista zabił 2 pierwszych bohaterów. Po tysiącleciu, w obecnych czasach, ostatecznie pokonany złoczyńca zdołał jednak uwolnić się raz jeszcze, by zmierzyć się z współczesnymi herosami. Co ciekawe, Frost King jest teraz jeszcze potężniejszy: wchłonął on bowiem moc z kryształów z Kryptonu, które były przetrzymywane w Fortecy Samotności. Jego siła stała się tak olbrzymia, że łotr bez problemu dał sobie radę w pierwszym pojedynku z Supermanem.

Zobaczcie fragmenty ostatnich odsłon Endless Winter (w galerii znajdziecie m.in. zupełnie nowe stroje, które do boju z Frost Kingiem założyli Batman i Wonder Woman):