Komiksy pomogą Ci zbudować kodeks moralny. Zaświadcza o tym Method Man

Marvel/cbr.com

O tym, że Method Man, współzałożyciel legendarnego Wu-Tang Clanu i aktor, jest fanem komiksów, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. W przeszłości podkładał on głosy w podcastach Marvela, zaliczył gościnny występ w serialu Luke Cage, w którym śpiewał o "kuloodpornej miłości", a w lutym tego roku stwierdził, że chciałby zagrać Bishopa w którymś z filmów MCU - by podnieść swoje szanse castingowe, stworzył nawet cosplay postaci. Wygląda jednak na to, że superbohaterowie wnieśli w życie rapera znacznie więcej, niż początkowo zakładaliśmy.

Muzyk kilka dni temu pojawił się w podcaście Jemele Hill is Unobothered, w którym oznajmił:

Historie komiksowe nauczyły mnie lepiej czytać i pokazały mi słowa, których nie odkryłbym, gdybym sięgał tylko po książki. Pomogły mi także zbudować i odnaleźć w sobie kodeks moralny - wcześniej nawet nie wiedziałem, że go posiadam. Wielu z nas, ludzi czytających komiksy, ma wewnętrzny kompas moralny, którego jak do tej pory nie dostrzegaliśmy.

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o wypowiedzi Method Mana.