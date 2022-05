Elizabeth Olsen broni kina komiksowego. Mocno odpowiada na krytykę filmów MCU

Fot. Marvel

Elizabeth Olsen jest w trakcie promowania swojego najnowszego filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. Aktorka została spytana, co sądzi o tym, że wielu ważnych ludzi kina (takich jak Martin Scorsese i Francis Ford Coppola) krytykuje filmy Marvela w ostatnich latach. Jej odpowiedź jest dosadna - tego rodzaju uwagi to obraza dla całej ekipy utalentowanych i ciężko pracujących osób.

Wypowiedź padła w rozmowie z portalem The Independent.

Elizabeth Olsen odpowiada na krytykę filmów Marvela

Nie mówię, że robimy filmy niezależne, ale po prostu myślę, że ujmuje to naszej ekipie, co mnie wkurza. To jedni z najbardziej niesamowitych scenografów, kostiumografów i operatorów kamer - czuję, że umniejszanie im takiego rodzaju krytyką ubliża wszystkim ludziom, którzy robią nagradzane filmu i również pracują nad tymi projektami. Jednak z aktorskiego punktu widzenia to rozumiem. Całkowicie rozumiem, że to zupełnie inny rodzaj występu. Jednak takie rzucanie lwom na pożarcie Marvela ujmuje setkom bardzo utalentowanych członków załogi. I właśnie wtedy mnie to denerwuje.

Scarlet Witch

Filmy na podstawie komiksów zawsze były otoczone pewnego rodzaju kpiną, jako mniej poważne kino. Produkcje superbohaterskie często są postrzegane jako rozrywkowe, jednak w złym znaczeniu. Nawet jeśli Spider-Man: No Way Home czy Doktor Strange w multiwersum obłędu zyskały bardzo pozytywne recenzje u krytyków, a z uniwersum DC powstają takie mocne tytuły jak Batman czy Joker.

Scarlet Witch pojawi się w spin-offie WandaVision?

Zdjęcia do projektu Agatha: House of Harkness rozpoczną się jeszcze w 2022 roku, jednak Elizabeth Olsen nie pojawi się w nim jako Wanda Maximoff. Podczas promocji filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu aktorka wyjawiła, że nie została poinformowana o żadnych planach włączenia jej bohaterki do fabuły. Dodała, że mówi na serio i nie jest dobrym kłamcą.

W innym wywiadzie jednak zdradziła, że gdyby X-Meni powrócili, chciałaby być to w to zaangażowana.