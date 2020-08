Elon Musk: 28 sierpnia zaprezentujemy działającego Neuralinka

Zdjęcie: Neuralink

Neuralink jest jednym z najbardziej przyszłościowych projektów rozwijanych pod przewodnictwem Elona Muska. Firma zajmuje się badaniem nad interfejsami mózg-komputer, które pozwolą skomunikować centralny układ nerwowy z maszyną i zbliżyć nas do świata rodem z gry Cyberpunk 2077. Choć zaprezentowano już wyspecjalizowaną maszynę do implementacji elektrod komunikacyjnych, dotychczas nie mogliśmy zaobserwować sprzętu w akcji, czyli podczas transmisji danych pomiędzy komputerem a ludzkim mózgiem. Wkrótce to się zmieni.

Elon Musk poinformował, że 28 sierpnia o północy czasu polskiego firma Neuralink po raz pierwszy zaprezentuje działający wszczep. Już w czerwcu multimilioner zdradził, że pod koniec wakacji Nerualink podzieli się postępami w pracy nad autorskim interfejsem mózg-komputer, wówczas nie było jednak mowy o tym, że zobaczymy działający implant.

W dyskusji pod wpisem Muska rozgorzała dyskusja na temat tego, co dokładnie będzie przedmiotem konferencji. Musk zdradził, że jednym z elementów prezentacji ma być pokaz drugiej generacji wyspecjalizowanej maszyny szyjącej do implementacji interfejsu. Nie wiemy jednak, na czym będzie polegała demonstracja działania samego urządzenia.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odpalić youtube’owy profil Neuralinka 28 sierpnia. To w tym serwisie firma najprawdopodobniej przeprowadzi relację z konferencji, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku.