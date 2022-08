Emigracja - początek prac na planie serialowej ekranizacji powieści Malcolma XD

fot. CANAL+

Emigracja to serial od CANAL+, który jest ekranizacją powieści pod tym samym tytułem autorstwa Malcolma XD. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że to historia młodego, nieco szalonego chłopaka, który zaraz po skończeniu liceum decyduje się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Celem tej podróży nie jest tylko chęć „dorobienia się”, ale przede wszystkim spotkanie z wielkim światem, który z małomiasteczkowej perspektywy wydaje się niezwykle fascynujący. Główny bohater jest bowiem, jak często podkreśla, mieszkańcem miasta o liczbie mieszkańców 10000-19999.

W głównych rolach Emigracji występują Tomasz Włosok (Kruk, Boże ciało) oraz Michal Balicki (Planeta Singli. Osiem historii). Reżyserem 10-odcinkowego serialu jest Łukasz Kośmicki (Klangor), który wraz z Malcolmem XD jest współautorem scenariusza na podstawie książki. Producentem jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym Dorota Kośmicka.

Emigracja w charakterystyczny, tzw. „pastowy” sposób mówi o jednym z najważniejszych polskich zjawisk społecznych ostatnich dekad. To również opowieść o dorastaniu w powiatowej Polsce, obfitującej w totalnie zaskakujące i czasami absurdalne przygody na trasie z Polski do Londynu i w samej Wielkiej Brytanii. Malcolm XD tak opowiada o historii z powieści:

Emigracja to oparta na moich losach historia o tym, jak na rzeczonej emigracji nie tylko nie dać się zabić, ale i nauczyć się życia. Można by stwierdzić, że żyć każdy jakoś tam umie, ale gdy trafia się z "Dni Agrestu" w małym mieście w Polsce centralnej do Londynu, gdzie są inne zwyczaje, kultury, wyznania i idee, to swoje pomysły na życie trzeba przewartościować. Pomagają w tym poznani po drodze romscy handlarze kamperami, tirowcy, squattersi, rosyjscy oligarchowie, rodzina królewska i recydywiści ukrywający się na wyspach przed polskim wymiarem sprawiedliwości — przy których to akurat człowiek zamiast życia uczy się raczej jak nie zginąć.

Malcolma XD podzielił się też krótką historią z planu zdjęciowego:

Zdjęcia do „Emigracji” rozpoczęliśmy od sceny z zatrzymaniem Malcolma, Szukiego i Wano przez policję na parkingu w Holandii. Aby uwiarygodnić naszą lokację, z pobliskiego gospodarstwa sprowadzono trzy krowy holenderskie, które miały paść się w tle. Okazało się, że krowy - jak to krowy - stawiły się na planie lekko ubłocone. Doprowadziło to do dyskusji w gronie ekipy, w ramach której uradzono, że nie jest to realistyczne w warunkach holenderskich - kraju zagranicznego, o protestanckiej etyce pracy i porządku. Skończyło się tak, że facet te krowy mył mopem. Nomen omen na MOP-ie, rozumianym jako Miejsce Obsługi Podróżnych.

Łukasz Kośmicki, reżyser serialu, również zabrał głos na temat Emigracji.

W Emigracji urzekło mnie to, że to nie tylko przezabawna i trochę łotrzykowska historia o perypetiach głównego bohatera i jego przyjaciela. Pod fasadą historii śmiejącej się z naszych rodaków za granicą kryje się błyskotliwa analiza polskiej prowincji i społeczności emigrantów w Wielkiej Brytanii, pokazująca jak wygląda obecny tygiel narodów w Europie.

Zdjęcia do Emigracji ruszyły na początku sierpnia i będą realizowane w Polsce i w Londynie. Premiera wiosną 2023 r.