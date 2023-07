Czy aktorstwo na green screenie to prawdziwe aktorstwo? Emilia Clarke zapewnia, że tak

materiały prasowe

W rozmowie z Los Angeles Times aktorka Emilia Clarke ustosunkowała się do zarzutów wobec aktorstwa na green screenie, w związku z faktem, że sama ma swoim koncie kilka produkcji, który wymagały jego użycia.

Emilia Clarke - komentarz

Zarzut polega na tym, że ludzie nie grają w tych serialach — wyjaśniała Clarke

Ale wtedy myślisz:„ Cóż, w takim razie dlaczego proszą o to wszystkich tych wspaniałych aktorów i dlaczego oni się zgadzają?'

Aktorka uzasadniała również, że gdyby nie było to "prawdziwe" aktorstwo to największe nazwiska takie jak Samuel L. Jackson czy Olivia Colman nie podejmowałyby się tej pracy. Wspomniana dwójka pracuje wraz z Clarke oraz Benem Mendelsohnem, Donem Cheadlem i Kingsleyem Ben-Adirem nad serialem Tajna Inwazja, a sama obsada sprawiła, że Clarke dołączyła do serii Marvela.

Hopkins a Bassett - doświadczenia z green screenem

W 2021 roku Anthony Hopkins mówił dla New Yorker o swoich doświadczeniach z Marvel Cinematic Universe. Aktor grał Odyna w serii Thor od MCU.

W Thorze masz Chrisa Hemswortha, który wygląda jak Thor, i reżysera takiego jak Kenneth Branagh, który jest tak pewny tego, czego chce – mówił Hopkins. Założyli mi zbroję, rzucili mi brodę. Usiądź na tronie, trochę krzycz. Jeśli siedzisz przed green screenem, nie ma sensu tego grać.

Inaczej patrzy na to Angela Basset, grająca królową Ramondę w Czarnej Panterze z MCU:

Była tam sala tronowa, podłoga z czerwonej gliny, elewacja z Dora Milaje po bokach, wielkie drzwi, przez które przechodzą” – opowiadała Bassett. „Więc może nie widzisz świata Wakandy, ale my to mieliśmy. Kiedy Shuri i ja wyruszyliśmy w dzicz, mieliśmy drzewa, krzewy i wodę przez wiele metrów {...} Mieliśmy cały statek, a dbałość o szczegóły wewnątrz była po prostu wspaniała. Więc u mnie wyglądało to znacznie lepiej niż u Anthony'ego Hopkinsa. Współczuję mu.