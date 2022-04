Empuzjon: nowa książka Olgi Tokarczuk jeszcze przed wakacjami

Olga Tokarczuk napisała nową, pierwszą po uhonorowaniu przez Akademię Szwedzką, powieść. Będzie ona nosiła tytuł Empuzjon i ukaże się na naszym rynku już pierwszego czerwca. Wydawcą, podobnie jak w przypadku innych książek noblistki, jest Wydawnictwo Literackie.

W Empuzjonie Tokarczuk przeniesie czytelników do 1913 roku, a fabułę osadzi w położonym wśród gór sanatorium. Kuracjuszy interesują nie tylko aktualne wydarzenia czy rozmowy o kulturze, ale i tragiczne, przerażające doniesienia z okolic.

Wydawnictwo Literackie zaprezentowało opis i okładkę Empuzjona:

Wrzesień 1913 roku, uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku). Właśnie tutaj, u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne sanatorium leczące choroby „piersiowe i gardlane”.

Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, przyjeżdża do uzdrowiska z nadzieją, że nowatorskie metody i krystalicznie czyste powietrze powstrzymają rozwój jego choroby, a może nawet całkowicie go uleczą. Diagnoza nie pozostawia jednak złudzeń – tuberculosis. Gruźlica.

W Pensjonacie dla Panów, gdzie zamieszkuje, poznaje innych kuracjuszy. Chorzy z Wiednia, Królewca, Breslau i Berlina przy nalewce Schwärmerei niestrudzenie omawiają najważniejsze sprawy tego świata. Czy Europie grozi wojna? Monarchia czy demokracja? Czy demony istnieją? Czy oddając się lekturze, da się rozpoznać, czyją ręką tekst został napisany – kobiety czy mężczyzny?

Ale nie tylko te pytania zajmują pensjonariuszy. Do Wojnicza docierają też przerażające historie o tragicznych wydarzeniach w górskich okolicach sanatorium. Choć on sam zajęty jest ukrywaniem prawdy o sobie, zagadka budzących grozę wypadków fascynuje go coraz bardziej. Nie wie jednak, że mroczne siły już wzięły go sobie na cel.

Olga Tokarczuk w Empuzjonie odsłania przed czytelnikami prawdy o świecie, których albo nie zauważamy, albo za wszelką cenę nie chcemy do siebie dopuścić.