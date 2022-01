Epic Games nie przestanie rozdawać gier w 2022 roku

Źródło: Psyonix, Epic Games

Steam od lat pozostaje niezachwianym liderem pecetowej cyfrowej dystrybucji. Dlatego kiedy zespół Epic Games podjął decyzję o stanięciu w szranki z tym gamingowym gigantem, musiał sięgnąć po nietypowe środki, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Firma uczyniła szeroko zakrojone rozdawnictwo jednym z podstawowych narzędzi do przyciągania klientów. I tak dzięki twórcom Fortnite’a wielu graczy za darmo zgarnęło takie tytuły jak Civilization VI czy Grand Theft Auto V, przyczyniając się tym samym do zwiększenia liczby użytkowników Epic Games Store.

Od startu platformy minęły już przeszło trzy lata, przez ten czas serwis zdążył porządnie zakorzenić się w gamingowym społeczeństwie. Epic pochwalił się, że dziś z ich cyfrowego sklepu korzystają przeszło 194 miliony użytkowników, o 34 miliony więcej niż w roku ubiegłym. Choć przy tak dynamicznym wzroście powolne odejście od polityki cyklicznego rozdawania gier nie byłoby zbyt zaskakujące, zespół Epic Games Store poinformował, że na razie nie zamierza rezygnować z tego elementu rozwoju swojej platformy.

Mimo iż pozyskanie blisko 200 milionów aktywnych użytkowników w ciągu trzech lat może robić wrażenie, EGS wciąż ma sporo do nadrobienia względem swojego głównego konkurenta. Valve nie chwali się tak szczegółowymi statystykami na temat ogólnej liczby użytkowników oraz ich przyrostu w skali roku, dlatego te 194 miliony klientów nie stanowią zbyt dużej wartości porównawczej. Możemy za to zestawić ze sobą informacje na temat rekordowej liczby użytkowników jednocześnie zalogowanych do platformy.

W styczniu Steam otarł się o 27 milionów aktywnych użytkowników jednocześnie, zaś w przypadku serwisu Epic Games rekord wynosi obecnie 13,2 miliona. Można zatem założyć, że Steam ma obecnie co najmniej dwukrotnie większą siłę przebicia niż jego rywal od Epic Games. A co za tym idzie, istnieje spora szansa, że jeszcze przez kila lat twórcy Fortnite'a będą rozdawać gry, aby nadrobić dystans do lidera pecetowej dystrybucji cyfrowej.

