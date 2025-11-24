Reklama
Eternals - Chloé Zhao ujawnia, co chciała osiągnąć w filmie. Wie, co chciałaby pokazać dalej w MCU

Eternals zebrał bardzo mieszane recenzje i nie osiągnęło sukcesu komercyjnego. Pomimo tego wiele osób docenia film za ambicje i pomysły, które były czymś nowym w MCU. Reżyserka Chloé Zhao w rozmowie ze ScreenRantem wyznała swoje motywacje stojące za historią.
Adam Siennica
marvel eternals Disney MCU
Eternals Marvel
Eternals to pierwszy film Marvel Studios należący do MCU, który zebrał dużo negatywnych recenzji i nie osiągnął sukcesu w 2021 roku w kinach. To był wyjątkowy rok dla reżyserki Chloé Zhao, która zrobiła swój pierwszy blockbuster i dostała Oscara dla najlepszej reżyserki za Nomadland. Teraz w nowym wywiadzie dla ScreenRant jest pod wrażeniem, że dziennikarz doskonale wyczytał jej motywacje i zamiary, które wprowadziła na ekran w tej historii. Rozwija ten temat w wypowiedzi.

Ujawniono potężną moc złoczyńcy Spider-Mana 4. Są też zaskakujące plany z symbiontem

Eternals - Chloé Zhao o tym, co chciała osiągnąć

- Masz rację i to dobrze zrozumiałeś. To historia o panteonie bogów rozprawiających o naturze ludzkości i ostatecznie o jej osądzeniu. To powiedział Arishem: „Wrócę, by ich osądzić”. Motywacją było to, by ludzkość zobaczyła, jak bogowie nas postrzegają i jak możemy ocenić naszą rolę w tym cyklu wszechświata. Tego rodzaju mitologia jest właśnie tworzona w takim celu. Filmy MCU są dla mnie współczesnymi mitami. Chciałabym sprowadzić tych bohaterów na ekrany i pogłębić dyskusję o świecie, w którym żyjemy. Jestem dumna z tego filmu.

Chloé Zhao obecnie zbiera fantastyczne recenzje za film Hamnet, który podoba się zarówno krytykom, jak i widzom. Według Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków, film ma 88% pozytywnych opinii. Według IMDb film ma średnią ocenę 8,2/10. Na razie jest pokazywany tylko na festiwalach filmowych na całym świecie.

Marvel Studios nie ma planów dla Eternals, o czym mówił sam Kevin Feige, czyli szef studia. Nie wiemy nawet, czy któraś z tych postaci pojawi się w Avengers: Doomsday czy Avengers: Secret Wars. Do tej pory pojedyncze postacie pojawiały się w serialach animowanych Co by było, gdyby... oraz Marvel Zombies.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
marvel eternals Disney MCU
