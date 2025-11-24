Eternals - Chloé Zhao ujawnia, co chciała osiągnąć w filmie. Wie, co chciałaby pokazać dalej w MCU

Marvel

Eternals to pierwszy film Marvel Studios należący do MCU, który zebrał dużo negatywnych recenzji i nie osiągnął sukcesu w 2021 roku w kinach. To był wyjątkowy rok dla reżyserki Chloé Zhao, która zrobiła swój pierwszy blockbuster i dostała Oscara dla najlepszej reżyserki za Nomadland. Teraz w nowym wywiadzie dla ScreenRant jest pod wrażeniem, że dziennikarz doskonale wyczytał jej motywacje i zamiary, które wprowadziła na ekran w tej historii. Rozwija ten temat w wypowiedzi.

Eternals - Chloé Zhao o tym, co chciała osiągnąć

- Masz rację i to dobrze zrozumiałeś. To historia o panteonie bogów rozprawiających o naturze ludzkości i ostatecznie o jej osądzeniu. To powiedział Arishem: „Wrócę, by ich osądzić”. Motywacją było to, by ludzkość zobaczyła, jak bogowie nas postrzegają i jak możemy ocenić naszą rolę w tym cyklu wszechświata. Tego rodzaju mitologia jest właśnie tworzona w takim celu. Filmy MCU są dla mnie współczesnymi mitami. Chciałabym sprowadzić tych bohaterów na ekrany i pogłębić dyskusję o świecie, w którym żyjemy. Jestem dumna z tego filmu.

Chloé Zhao obecnie zbiera fantastyczne recenzje za film Hamnet, który podoba się zarówno krytykom, jak i widzom. Według Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków, film ma 88% pozytywnych opinii. Według IMDb film ma średnią ocenę 8,2/10. Na razie jest pokazywany tylko na festiwalach filmowych na całym świecie.

Marvel Studios nie ma planów dla Eternals, o czym mówił sam Kevin Feige, czyli szef studia. Nie wiemy nawet, czy któraś z tych postaci pojawi się w Avengers: Doomsday czy Avengers: Secret Wars. Do tej pory pojedyncze postacie pojawiały się w serialach animowanych Co by było, gdyby... oraz Marvel Zombies.