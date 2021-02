Eternals - grafika w dobrej jakości pokazuje bohaterów w kostiumach

Marvel

Eternals to nadchodzący film Marvela opowiadający o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi.

Do tej pory nie otrzymaliśmy zbyt wielu oficjalnych materiałów, pokazujących nam wygląd bohaterów produkcji MCU. Teraz jednak do sieci trafiła grafika pochodząca z kalendarza, ale jest na tyle dobrej jakości, że wreszcie możemy nieco lepiej przyjrzeć się kostiumom postaci. Zobaczcie:

https://twitter.com/EternalsBRA/status/1365388928111546370

Od lewej widzimy: Sprite (Lia McHugh), Druig (Barry Keoghan), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), Ajak (Salma Hayek) i Makkari (Lauren Ridloff). Ze względu na pandemię koronawirusa, data premiery filmu musiała zostać przesunięta i wciąż nie możemy być pewni, że Eteranls ostatecznie zobaczymy w 2021 roku. Miejmy nadzieję, że tak i pod koniec roku zobaczymy dzieło wyreżyserowane przez Chloé Zhao.