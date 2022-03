Eternals: czemu film był krytykowany? Reżyserka zna odpowiedź i tego się spodziewała

fot. materiały prasowe

Eternals to najgorzej oceniany przez krytyków film MCU. Na obecną chwilę ma zaledwie 47% pozytywnych opinii, więc wypada słabiej niż Thor: Mroczny świat, Iron Man 2 czy Incredible Hulk. Jaka jest tego przyczyna? Chloé Zhao, reżyserka widowiska, w nowym wywiadzie dla magazynu Empire wyjaśniała, dlaczego jej zdaniem ten film jest tak źle oceniany. Powiedziała też, że... wszyscy w Marvel Studios się tego spodziewali.

Eternals - dlaczego jest tak krytykowany?

- Eternals miał mieć premierę niedługo po Końcu gry, a nie w czasach, gdy wszyscy przeżywają egzystencjalny kryzys. Nasz film jest o egzystencjalnym kryzysie ludzkości i bogów. Dlatego spodziewaliśmy się takich reakcji.

Zhao dodaje, że Eternals wyciąga fana MCU ze strefy komfortu, bo daje coś innego niż pozostałe produkcje z uniwersum. To jej zdaniem też miało znaczenie.

- Prawda jest taka, że nikt nie ma tylko jednej warstwy. W przypadku tego filmu wyszliśmy z ram, w które świat nas wsadził, i spotkaliśmy się w połowie drogi z uwagi na nasze podobne zainteresowania. Jedni nie czuli się komfortowo, inni zaś poczuli się dobrze z tym, że porządek ich świata został zakłócony. Oni patrzą na efekt naszej miłości i mówią:" Ten film porusza mnie w inny sposób. Podoba mi się to!".

Reżyserka tłumaczy, że całkowicie rozumie, dlaczego Eternals podzieliło krytyków i fanów.

- Świat, z którego ja się wywodzę oraz świat Marvela, który został podzielony w sposób niesprawiedliwy i niefortunny, pozwolił nam połączyć te dwie rzeczy w jedno. Traktuję te reakcje jako testament tego, jak połączyliśmy te światy i jak duży dyskomfort to wywołało u ludzi.

A jaki to ma wpływ na nią jako artystkę?

- Widziałam zarówno zgodny odbiór na swoją pracę, jak i podzielony. Żaden jednak nie ma prawdziwego wpływu na mnie jako artystkę, ponieważ za każdym razem, gdy mam szczęście coś tworzyć, uczę się z tego procesu. Uczę się na bazie tego, co mi się udało, a co okazało się złe. Proces samonauki jest jednak bardzo intymny. Wszystko poza tym jest dla mnie częścią ekosystemu, który istnieje z uwagi na naturę branży, w jakiej pracujemy. Doceniam, że to istnieje, ale na tym się to kończy.

Reżyserka też odpowiedziała na zarzuty, że Eternals to bardziej film marvelowski i nie ma w niej jej artystycznej ręki znanej choćby z Nomadland.

- Kiedy ludzie mają uczucie, by coś uporządkować w życiu, muszą to zrozumieć poprzez wsadzenie tego w określone kategorie. To nie chodzi o nas, tylko o nich. Mówię to z ciepłym uczuciem, ponieważ każdy ma określony poziom komfortu z rozrywką, z jaką obcuje. Czy to w kwestii Marvela, czy ulubionych twórcy filmów niezależnych. Porządek logiki i ich świat został zaburzony, ale doceniam ich pasję, że próbują nadać temu sens.

