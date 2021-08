Eternals - kiedy nowy zwiastun filmu MCU? Jest prawdopodobna data

Źródło: Marvel

Eternals to kolejny projekt MCU, który wprowadzi do uniwersum tytułową grupę. Do tej pory w sieci pojawił się teaser, który zaprezentował nam klimat projektu. Teraz Daniel Richtman, zwykle bardzo dobrze poinformowany w sprawach produkcji komiksowych dziennikarz, twierdzi, że pełny zwiastun widowiska ma zadebiutować w sieci już w czwartek, 19 sierpnia. Obecnie w amerykańskich kinach wyświetlana jest rozszerzona wersja pierwszej zapowiedzi, jednak ponoć pełny zwiastun ma być zupełnie innym materiałem. Oczywiście póki co należy tę informację traktować z dystansem.

Produkcja opowiada o tytułowej grupie niemalże boskich istot, którzy powstali w wyniku eksperymentów Celestian. W obsadzie Eternals znajdują się między innymi Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Barry Keoghan i Brian Tyree Henry. Reżyseruje zdobywczyni Oscara, Chloe Zhao.



Eternals - premiera widowiska w Polsce 5 listopada.